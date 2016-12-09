СК РФ: расследование дела Улюкаева вошло в активную фазу

По антикоррупционному уголовному делу в отношении экс-министра Минэкономразвития Алексея Улюкаева начались активные следственные мероприятия, заявляет 9 декабря в Следственном комитете России.

СК РФ продолжает активные следственные мероприятия по делу бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева. Об этом заявили в самом СК.

В российском ведомстве отмечают усиление антикоррупционной работы: за последние шесть лет направлено в суд свыше 50 тысяч уголовных дел по чиновникам-взяточникам, передает «Лайф». Сообщается, что фигурантами этих процессов стало более 3,6 тысяч депутатов, судей, адвокатов и прочих высоких чиновников.

Ранее «АН-онлайн» сообщал о сумме изъятого у чиновников-взяточников имущества.

Напомним, экс-министр Минэкономразвития Алексей Улюкаев был задержан в ночь на 15 ноября в Москве с поличным. Позже президент Владимир Путин освободил его от министерского кресла как утратившего доверие.

9 декабря весь мир отмечает День борьбы с коррупцией.