В российском СК назвали сумму изъятого у коррупционеров имущества

Международный день борьбы с коррупцией, что отмечается 9 декабря, российские следователи празднуют как свой профессиональный праздник с девизом «Неприкасаемых у нас нет». СК завел 20 тысяч дел о коррупции.

Пресс-служба СК России сообщает о рекордном количестве коррупционных делопроизводств в уходящем году – их более 20 тысяч. Антикоррупционеры России четко знают, что хуже воровства может быть только продажность чиновников, поскольку она наносит стране несопоставимо больший вред.

СК РФ приводит цифру арестованного имущества взяточников: 7 миллиардов рублей. Сообщается, что на фазе расследования дел в казну вернулось еще порядка трех миллиардов рублей. Так что цифра изъятого получилась просто астрономической.