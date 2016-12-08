В Москве IT-специалист получил полтора года тюрьмы за установку Windows 7

Специалист по компьютерам, 30-летний москвич Азиз Абдалиев, приговорен к полутора годам колонии за установку «операционки» на ноутбук заказчика. За свою работу специалист заработал 3,5 тысячи рублей.

Такое решение принял 8 декабря Басманный суд Москвы. Абдалиев получил срок за неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение авторских прав, передает «Лайф».

Преступление компьютерный специалист совершил 4 августа 2016 года, когда скачал с торрента, который в России заблокирован, необходимые дистрибутивы для Windows 7, Microsoft Office, 1С "Бухгалтерия" и 1С "Предприятие". Абдалиев был задержан на следующий день на Курском вокзале Москвы, где он и проводил установку программ.

Поймать IT-специалиста удалось лишь на «живца»: его клиентом стал оперативник. Сообщается, что при задержанном находились поддельные права и паспорт.