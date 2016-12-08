Прокурор требует осудить Варвару Караулову на 5 лет за попытку примкнуть к ИГИЛ

Сегодня в Московском окружном военном суде проходят прения сторон по громкому делу экс-студентки МГУ Варвары Карауловой за попытку побега в Сирию с целью примкнуть к ИГИЛ (террористическая организация запрещена в России).



Прокурор Михаил Резниченко попросил суд приговорить девушку к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 150 тыс. рублей, подчеркнув, что Караулова под влиянием вербовщиков стала сторонницей радикальных исламских взглядов, передает РБК. Он напомнил, что девушка дважды пыталась примкнуть к террористам. Первый раз ее задержали на турецко-сирийской границе летом прошлого года. Через год она повторила свою попытку, но была задержана российскими пограничниками, поскольку на тот момент находилась в разработке спецслужб. На этот раз Караулова, официально изменившая свои паспортные данные на Александру Иванову, пыталась примкнуть к подразделению ИГИЛ, которое специализировалось на диверсиях и готовило террористов-смертников.



Сама 20-летняя Караулова объясняла свой побег влюбленностью в вербовщика Айрата Саматова. Когда тот написал девушке, что собирается ехать воевать вместе с запрещенной террористической организацией ИГИЛ, Караулова решилась ехать вслед за ним. По словам бывшей студентки, она попала под влияние виртуального наставника и мужчина стал почти полностью контролировать ее жизнь.



Однако гособвинитель утверждает, что версия защиты о любви Карауловой к вербовщику появилась лишь в декабре 2015 года, когда девушка уже находилась под стражей, а ее интересы стал представлять адвокат Сергей Бадавшин.



