Глава антиэкстремистского центра в Ингушетии заподозрен в причастности к разбою

Начальник центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Тимур Хамхоев, а также несколько его подчиненных были задержаны в связи с подозрением об их причастности к противоправным действиям.

Дело о разбое было возбуждено СУСК Ингушетии в конце ноября этого года. По данным следствия, злоумышленники забрали у потерпевшего иномарку и сотовый телефон, после чего потребовали восемьсот тысяч рублей за возвращение имущества. Кроме того, они угрожали распространением сведений о личной жизни потерпевшего в том случае, если их требования не будут выполнены.

В настоящее время неизвестно, в каких именно противоправных действиях заподозрен Хамхоев, однако как сообщает lenta.ru со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах, речь идет о получении незаконного вознаграждения.

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