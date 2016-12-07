Под Волгоградом два пьяных приятеля насмерть забили бомжа и рассказали об этом на видео

В городе Белозерске Волгоградской области два молодых человека, совершив жестокое убийство, записали видео, на котором похвалились свои поступком. Оно было обнаружено в ходе расследования.

По версии следствия, два парня, 19 и 20 лет, распивали алкогольные напитки в квартире их знакомого, где и познакомились с мужчиной без определенного места жительства. В ходе застолья вспыхнул конфликт. Выяснять отношения собутыльники продолжили уже на улице. Вырвав из забора штакетник, они избивали бездомного до тех пор, пока он не перестал подавать признаки жизни.

Однако через некоторое время приятели были задержаны. В одном из мобильных телефонов следователи нашли видео, где приятели, смеясь, хвастаются поступком и демонстрируют окровавленное орудие убийства.

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