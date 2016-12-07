Эксперты: пакистанский лайнер разбился, вряд-ли кто-то выжил |Пациент московской поликлиники пострадал из-за оборвавшегося лифта |Мантуров работает в интересах НАТО? |Минфин покушается на святое – военные пенсии |Украина вступит в Евросоюз, когда в нём останутся Румыния и Болгария |Сирийский клин для западных союзников |Почему Путин не простился с Фиделем |Украинские депутаты просят Запад считать "Голодомор" геноцидом |Чудинов встретится с Гроувзом в бою за титул «суперчемпиона» мира по версии WBA |Сборная России выиграла «золото» и «серебро» на ЧМ по плаванию на короткой воде |Тренер ЦСКА Слуцкий покинет клуб и уедет в Антарктиду |Озвучена причина гибели космического грузовика "Прогресс" |«Ростов» сыграл вничью с ПСВ и продолжит свой еврокубковый сезон |Слуцкий – футбольный художник |ОПЕК и Россия договорились о сокращении нефтедобычи |В Ульяновской области пропавших подростков нашли пользователи соцсетей |В Казани горит колония, заключенных эвакуируют |Российские экономисты рассказали, что подорожает после Нового года |ФСБ задержало группу подозреваемых в экстремизме в Подмосковье и столице |Путин резко отозвался о решении литовских властей |За взятку арестовали старшего следователя СК РФ |Гибель детей в ХМАО: следствие сообщило, кому и за что предъявлены обвинения |Итоги осенне-зимнего отрезка чемпионата России, а также что ждёт РФПЛ весной |Падение метеорита над Сибирью сняли на камеру (ВИДЕО) |На Сибирь упал метеорит |Сильнейший ветер ронял остановки в Пензе |Задержана директор спортшколы, где занимались погибшие в ХМАО дети |Все фракции Госдумы поддержали введение депутатских «майских каникул» |Режиссер Валерий Белякович скончался в реанимации московской клиники |Консьержка элитного дома в Москве воровала дорогие вещи жильцов, заведено дело