В Москве по подозрению в мошенничестве задержан новгородский депутат

Следственный комитет Москвы принял решение о задержании народного избранника Новгородской области по подозрению в мошеннических действиях. Следствие подозревает, что депутат вымогал 2 миллиона долларов.

Уголовное дело против новгородского депутата заведено по факту мошенничества. Следственные органы располагают сведениями, что задержанный народный избранник (его имя в интересах следствия не разглашается) вымогал у своего знакомого два миллиона долларов, обещая тому «положительно» повлиять на уголовное расследование.

Депутат ответит перед законом по статье за мошенничество в особо крупном размере. Наказание по этой статье – до двух лет тюрьмы.