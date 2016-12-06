Березовый сок, или Драма под Вязьмой

Эта чудовищная трагедия произошла весной прошлого года в деревне Ручейки Вяземского района Смоленской области. Ночью в одном из домов забытой Богом и людьми деревеньки убили 68-летнюю женщину. Судмедэксперты установили, что перед смертью ее долго, жестоко и методично избивали.



Допрошенные следователем жители населенного пункта твердили в один голос: в ту ночь посторонних они не видели. Собаки молчали – значит, на гостью из Вязьмы поднял руку свой? Кому понадобилось убивать Полину Горбачеву? Соседям - матери и сыну Петрищенковым? Или 87-летней старухе Леоньтьевне, которая с трудом встает с постели? Может быть, еще одному обитателю деревни - Родиону Стрельникову? Соседи не скрывали: в ту страшную ночь у Горбачевых всю ночь горел свет. За окнами металась чья-то тень. Кто это мог быть? Живущая неподалеку Варвара Петрищенкова замялась: «Не разглядела…».



Последняя сигарета



28 марта 2015 года. Место – д. Ручейки Вяземского района. Время – около 10.00.



Март – время, когда плачут березы, израненные человеком. Вот и обитатель села Андрейково, Александр Гурвич, прибыл поутру в березовый заповедник в Ручейках на заготовки слез белоснежных красавиц. От одного населенного пункта до другого рукой подать: полтора километра, ходу пятнадцать минут. Саня проспал, а потому торопился. Друг, Ваня Петрищенков, пригласил Гурвича попариться в баньке. Мужики, хоть и деревенские, да на удивленье непьющие. Им свежий березовый сок после парилки, как амброзия!



Похлопал по карманам – эх, незадача! Забыл сигареты. А купить негде, Ручейки – редкостная глухомань. Ванька не курит, а подымить приспичило.

продолжение материала на портале "РАБОЧИЙ ПУТЬ" 02.12.16