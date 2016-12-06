Фигуранта дела об убийстве Бориса Немцова вызвали на допрос

Во вторник, 6 декабря, Московский окружной военный суд принял решение частично удовлетворить ходатайство защиты о допросе экс-заместителя командира батальона "Север" Руслана Геремеева по делу Немцова.

Адвокат Ольга Михайлова заявила, что необходимо вызвать Руслана Геремеева в суд для допроса по делу об убийстве оппозиционного активиста Бориса Немцова. Как передает портал "Газета.Ru", Геремеев осведомлен о действиях подсудимых и может предоставить все необходимые следствию детали.

"Просим разыскать его и обеспечить явку в суд", — заявила сегодня юрист, которая отметила, что Руслан Геремеев проходил службу вместе с вероятным убийцей оппозиционера Немцова Зауром Дадаевым.