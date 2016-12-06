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Дочь экс-директора Челябинского тракторного завода зарезали в магазине на Урале

6 декабря 2016, 10:03 [ «АН-онлайн» ]

Дочь экс-директора Челябинского тракторного завода зарезали в магазине на Урале
Фото: globallookpress.com

В минувший понедельник двое неизвестных мужчин напали на дочь бывшего начальника Челябинского тракторного завода в одном из магазинов в центре города. От полученных ран женщина скончалась на месте.

По предварительной версии, двое мужчин, вооруженных ножами, зашли в центр интерьера “Апартаменты”, где между ними и жертвой по неустановленным пока причинам вспыхнул конфликт. Расправившись с женщиной, злоумышленники скрылись. Тело жертвы с многочисленными колото-резаными ранами было найдено в магазине.

В настоящий момент следственные органы СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело. Личности подозреваемых устанавливаются.

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