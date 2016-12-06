Дочь экс-директора Челябинского тракторного завода зарезали в магазине на Урале

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Непарламентские партии начинают консультировать Госдуму
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Адвокат скончался прямо в московском суде
|11:48
Ученик питерской коррекционной школы скончался после урока физкультуры
|11:19
В Москве за минувшие сутки случилось почти 900 аварий
|10:35
Украинским военным предъявлено обвинение в обстреле российской территории
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В Норильске 17 тысяч человек остались без света
|10:30
Российские гандболистки уверенно обыграли хорваток на старте ЧЕ-2016
|10:15
«Шапекоэнсе» объявили победителем Южноамериканского кубка
|09:50
Из больницы выписали двух пострадавших в ходе ДТП в ХМАО
|09:47
Утверждена новая доктрина информационной безопасности России
|09:15
В московских аэропортах массово отменяют рейсы
|07:34
Минобороны: реакция МККК на гибель российских врачей в Алеппо весьма цинична
|05.12 23:10
Россия и Китай наложили вето в Совбезе ООН на прекращение огня в Алеппо
|05.12 22:31
На игре "Спартака" и "Рубина" скончался известный болельщик
|05.12 22:06
РФПЛ: "Спартак" обыграл "Рубин"
|05.12 21:22
Путин пожаловался на вице-премьера Козака
|05.12 20:30
В ИГИЛ появился новый пресс-секретарь
|05.12 20:27
Ковальчук и Дацюк – в расширенном составе сборной России на Кубок Первого канала
|05.12 20:06
Сайты группы ВТБ подверглись атаке хакеров
|05.12 19:40
В СКР назвали виновных в аварии под Ханты-Мансийском
|05.12 19:35
Путин: утверждения, что покупатели российского газа от нас зависят - глупость
|05.12 19:14
В новосибирской школе подросток отморозил ноги по вине физрука
|05.12 18:57
Южнокорейский «Боинг» с горящим двигателем экстренно сел в Ханты-Мансийске
|05.12 18:32
Представитель боксёра Джошуа: бой с Кличко, вероятно, состоится в апреле
|05.12 18:11
Сергей Светлаков стал послом ЧМ-2018 по футболу
|05.12 17:44
ФАС придумала, как ограничить влияние государства в частном секторе экономики
|05.12 17:16
Яценюк подал в суд на блогера, который написал про его виллы в Майами
|05.12 17:06
Для задержания похитителя двух банок кофе был введен план “Перехват”
|05.12 15:59
Сборные США хотят бойкотировать ЧМ в Сочи
|05.12 15:56
Сменивший Харитонова в бою с да Силвой Побережец одержал победу нокаутом