Дочь экс-директора Челябинского тракторного завода зарезали в магазине на Урале

В минувший понедельник двое неизвестных мужчин напали на дочь бывшего начальника Челябинского тракторного завода в одном из магазинов в центре города. От полученных ран женщина скончалась на месте.

По предварительной версии, двое мужчин, вооруженных ножами, зашли в центр интерьера “Апартаменты”, где между ними и жертвой по неустановленным пока причинам вспыхнул конфликт. Расправившись с женщиной, злоумышленники скрылись. Тело жертвы с многочисленными колото-резаными ранами было найдено в магазине.

В настоящий момент следственные органы СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело. Личности подозреваемых устанавливаются.

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