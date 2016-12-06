Вечером в понедельник один из участников российской группы “На-на” Вячеслав Жеребкин подвергся ограблению. Воры обчистили автомобиль музыканта, пока тот ужинал в одном из столичных ресторанов.

Разбив окно у принадлежащего Жеребкину автомобиля, который был припаркован возле ресторана, грабители вытащили из салона сумку с деньгами и всеми документами певца.

Писательница Лена Ленина обратилась со своей страницы в Instagram ко всем неравнодушным, кто проживает в районе Рождественского бульвара, где произошло ограбление, или просто желает помочь. Она предположила, что воры выбросят документы Жеребкина за ненадобностью и попросила сообщить, если они найдутся.

Видео опубликовано Лена Ленина (@lenaleninaofficial)Дек 5 2016 в 12:04 PST

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