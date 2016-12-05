В квартире на севере Москвы обнаружена нарколаборатория

Квартирный наркозавод производил синтетические наркотики для дальнейшей их реализации на улицах и в заведениях Москвы. Полицией задержан и владелец «предприятия», безработный житель Москвы 25 лет.

Полиция при обыске квартиры провела изъятие различных приспособлений для производства психотропных веществ, передает «Росбалт».

Находилась лаборатория в квартире одного из жилых домов на улице Долгопрудной (север Москвы). Известно, что задержанный организатор незаконного производства ранее уже был судим. Сейчас ему предстоит ответить перед законом по уголовной статье за незаконное производство наркотических веществ.