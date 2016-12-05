Украли бивней мамонта на 11 млн рублей

Более 11 миллионов рублей в виде 41 бивня мамонта украли трое молодых жителей Якутска, сообщает МВД России. Сначала в полицию обратился мужчина с заявлением о пропаже 20 экспонатов, затем нашлось ещё больше.

Выяснилось, что воришки приезжали раньше к потерпевшему как потенциальные покупатели. Но видимо, решили «сэкономить», забрав бивни даром. Проникли в гараж и украли мамонтовой кости на сумму более 4,5 млн рублей, спрятав драгоценный товар в частном доме за городом. Там полиция и нашла не только эти пропавшие 20 бивней, но и 21 похищенный ранее – на сумму 6,5 млн рублей. Похитители арестованы, возбуждено уголовное дело.

Бивни мамонта ценятся на чёрном рынке. Два года назад чукотские и якутские депутаты предложили внести их в классификатор полезных ископаемых.

Читайте также:

Налог на мамонтов

Север в миниатюре