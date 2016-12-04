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В Калининграде украинский музыкант подрался в аэропорту и был задержан

4 декабря 2016, 15:26 [ «АН-Калининград» ]

В Калининграде украинский музыкант подрался в аэропорту и был задержан
globallookpress.com

Рейс «Калининград – Москва» был задержан 4 декабря из-за инцидента, случившегося на борту самолета. Дебоширом оказался барабанщик украинской рок-группы Therr Maitz, житель Украины Борис Ионов.

Музыкант в ходе драки с сотрудником авиакомпании сломал тому нос и был задержан охраной аэропорта Храброво в Калининграде, передает ТАСС.

В итоге Борис Ионов был снят с рейса и остается в аэропорту для разбирательств по делу, а рейс вылетел без дебошира. Подробности инцидента пока неизвестны, полиции предстоит еще выяснить мотивы потасовки и все обстоятельства инцидента.

Вылет рейса на Москву был из-за драки задержан на 40 минут, но в конце концов самолет вылетел, но уже без Бориса Ионова на борту. Барабанщик возвращался с калининградских гастролей своей группы.

 

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