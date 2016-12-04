Стрелок сдался полиции без боя. Мужчина застрелил трех женщин у ресторана в финском городе Иматра, что недалеко от российской границы. Ранее «НА-онлайн» сообщали об этом инциденте. Мотивы убийств неясны.

Стрельба у финского ресторана произошла в ночь на воскресенье. Неизвестный мужчина, вооруженный дробовиком, стал стрелять в посетителей у дверей ночного заведения Vuoksenvaht. Полиция сообщает, что все жертвы стрелка убиты выстрелами в голову.

Когда наряд полиции прибыл на место инцидента и стал выяснять виновного, очевидцы указали на парня 23-х лет, который прятался за машиной. Подозреваемый в убийствах сдался полиции без сопротивления. В настоящее время стражи порядка выясняют мотивы преступника.