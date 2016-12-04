В Махачкале уничтожены террористы, связанные с ИГИЛ

Сотрудниками ФСБ в Махачкале ликвидированы пять бандитов группировки «Вилайята Кавказ», в том числе её главарь Рустам Асельдеров, присягнувший запрещённой в России организации «Исламское государство».

Убитому главарю банды, известному как Абу Мухаммад, было 35 лет. В 2012 году он возглавил международную террористическую группу, а через два года связался с ИГИЛ. На его счету ряд терактов, последние из них произошли в Волгограде три года назад в автобусе и на вокзале. С ним же связаны предотвращённый ФСБ взрыв в новогоднюю ночь в Москве шесть лет назад и несколько терактов с участием смертников в Дагестане, в том числе, в мае 2012 года на автодороге Астрахань - Махачкала, когда погибли 40 и более 100 человек получили ранения.

Вчера Асельдеров с четырьмя сообщниками был заблокирован в частном доме. На предложение сдаться бандиты начали стрелять, и были уничтожены ответным огнём. В ФСБ надеются, что операция предотвратила очередные теракты в преддверии праздников и внесла дезорганизацию в исламистское подполье.

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