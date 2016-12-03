Липчанина заподозрили в аферах с автомобилями на сумму в несколько миллионов рублей

В Воронеже был задержан житель города Липецка по подозрению в мошенничестве. Аферы с автомобилями, которые, по данным следствия, проворачивал липчанин, обогатили его на несколько миллионов рублей.

Все началось с того, что в марте прошлого года 25-летний липчанин в интернете нашел жителя Кирова, который собирался купить Porsche Cayenne в Воронеже. Во время встречи кировчанин передал подозреваемому около четырех миллионов рублей, а взамен получил только ксерокопию паспорта “продавца”: забрав деньги, тот больше не выходил на связь.

Затем липчанин приобрел в аренду у одного из воронежских автосалонов автомобиль, который затем перепродал другому человеку. Аналогичную аферу он провернул и с владельцем Toyota Camry: оформив договор на аренду с последующим выкупом, подозреваемый перепродал иномарку.

В настоящий момент в отношении предполагаемого злоумышленника возбуждено уголовное дело.

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