В убийстве 8-летнего мальчика в Подмосковье заподозрили сожителя его матери

Ночью с пятницы на субботу в столичную полицию поступило сообщение о том, что восьмилетний мальчик не вернулся домой. Мать ребенка и ее сожитель сообщили, что оставили его у подъезда, когда уезжали на работу.

Поиски продлились всего несколько часов и привели к трагическому результату: тело мальчика было найдено возле одного из кладбищ в Подмосковье. Сотрудники полиции заподозрили в совершении преступления сожителя матери. По предварительной версии следствия, мужчина расправился с мальчиком в ходе семейной ссоры. Следователи не исключают, что в отношении мальчика были совершены насильственные действия, поскольку на его теле были обнаружены характерные следы.

Life сообщает, что в настоящий момент подозреваемый задержан.

Читайте также:

Другие криминальные новости

См. все новости дня