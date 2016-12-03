Стокилограммовые ворота с надписью «Труд освобождает» (Arbeit macht frei) были похищены из музея немецкого концлагеря при невыясненных обстоятельствах в ноябре 2014 года и найдены были в Норвегии.

На след раритета норвежская полиция вышла по сигналу анонима, который сообщил местонахождение ворот, передает meduza.

Ворота концлагеря Дахау с надписью «Труд освобождает» были найдены в Бергене (Норвегия) и в скором времени займут свое место в музее Германии. Известно, что весят ворота около ста килограммов. Интересно, что германская полиция так до сих пор и не узнала, кто и с какой целью похитил ворота концлагеря.

Аналогичный случай произошел в 2009 году, когда выкрали часть ворот Освенцима. За это преступление был осужден неонацист из Швеции. Фрагмент, который он похитил, восстановили.