Хакеры украли со счетов Центробанка РФ 2 миллиарда рублей

Хакерская атака на российские банки, о которой предупреждала ФСБ, состоялась и прошла успешно (для хакеров). Со счетов Центробанка похищено 2 миллиарда рублей. Факт кражи средств в ЦБ подтвердили.

Заместитель главы управления безопасности и защиты Центробанка Артем Сычев сообщил журналистам, что взломщики хотели вывести со счетов регулятора 5 миллиардов рублей, но транзакцию удалось остановить и вернуть часть денег, передает news.mail.ru.

Нет сведений, кто именно стоит за атакой взломщиков и когда именно эта атака произошла.

Ранее «АН-онлайн сообщали о возможности хакерской атаки на серверы ЦБ. В регуляторе тогда заявили, что подобные атаки бессмысленны, так как ЦБ прекрасно защищен.

В 2016 году Центробанк пресек кражу 1,67 млрд руб. со счетов своих клиентов. Такова статистика отчетов регулятора, которую теперь изрядно подпортили хакеры.