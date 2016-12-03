В США арестован россиянин за хранение наркотиков

Россиянин Алексей Трапезников задержан американской полицией в штате Техас 30 ноября, но известно об этом стало только что. Известно, что задержали россиянина в городе Абилин после проверки его автомобиля.

Полицейские остановили автомобиль россиянина, так как он нарушил ПДД. И при обыске в машине 44-летнего Алексея Трапезникова стражи порядка обнаружили 5,49 граммов опиоидного анальгетика – фентанила. Вещество продается в аптеках США по рецептам, но россиянина все-равно арестовали за хранение запрещенного вещества.

Сейчас Трапезников находится в тюрьме округа Тейлор штата Техас. О задержании россиянина извещено Генконсульство в Хьюстоне, но в диппредставительстве официально не подтвердили эту информацию.

Если вина россиянина будет доказана, его депортируют из страны.