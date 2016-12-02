Арестован предполагаемый виновник взрыва в жилом доме под Ростовом

Шестидесятилетний житель поселка Федулов Ростовской области, заподозренный в поджоге жилого дома, в результате которого произошел взрыв бытового газа и погибли два человека, был взят под арест по решению суда.

Трагедия случилась в ночь со среды на четверг. Взрыв, произошедший в двухквартирном одноэтажном доме, полностью разрушил одну из квартир и унес жизни проживавшей в ней женщины и ее четырехлетнего ребенка. Супруг погибшей и еще двое их детей попали в больницу.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что причиной взрыва стал поджог, в совершении которого был заподозрен бывший муж погибшей женщины. По версии следствия, мужчина пошел на преступление, поскольку был недовольнен результатами раздела имущества.