В Новокузнецке дама угнала у своего должника автомобиль

Жительница Новокузнецка устала ждать, когда ее сосед, человек небедный, вернет ей когда-то одолженные 4 тысячи рублей. Женское терпение лопнуло через несколько лет, и она решила угнать у должника автомобиль.

План у дамы был прост. «Угоню авто, что-же тут криминального? А потом предложу за информацию о нем расплатиться с долгом», - так думала угонщица.

Спортивный внедорожник «Киа» (стоимость – 850 тысяч рублей) исчез со стоянки у дома должника. Мужчина сообщил в полицию об угоне и даже подумать не мог, что в этом замешана его соседка, у которой он когда-то занял 4 тысячи, о которых он уже забыл.

Дело поначалу казалось запутанным: авто угнали с помощью его «родных» ключей, а они лежали в квартире 62-летнего потерпевшего. Полиция быстро разобралась, в чем дело, когда нашла машину в соседнем дворе и дозналась, кто ее туда отогнал. Дама жила по соседству со своим заемщиком и навестила его накануне, когда он выпивал в компании. Завладеть ключами от авто для женщины труда не составило. Теперь ей грозит до 5 лет тюрьмы.