Российский подросток в США убил своих приемных родителей

Карл Эдвард Брюэр был третьим ребенком у своих приемных родителей в американском Кроули (штат Техас). Пай-мальчиком Эдвард не слыл: 17-летний юноша скандалил, совершал кражи со взломом и курил марихуану.

Родители трудного подростка 16 раз призывали полицию, чтобы разобраться с юношей, но в конце концов юноша сам разобрался с родителями, причем окончательно, передает «Лента.ру».

Сначала в полицию позвонил некий аноним и сказал, что Эдвард Брюэр курит марихуану и убил своих родителей. Стражи порядка приехали по сигналу, но ничего подозрительного у дома не обнаружили.

Однако, полицейские все же решили перепроверить тревожный сигнал и вечером навестили указанный дом. Пройдя в помещение, стражи порядка обнаружили труп 60-летнгео отца семейства (пилот местных авиалиний).

В соседней комнате в сумку было упаковано тело второй жертвы подростка – его приемной матери. Сам убийца в это время засел на втором этаже, и взять его удалось только после применения слезоточивого газа.

Сейчас убийца находится под стражей, ведется следствие. Каким образом было совершено двойное убийство, пока не сообщается, но журналисты выяснили, что убитая приемная мать ранее заявляла о пропаже у нее двух пистолетов.