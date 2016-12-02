Россиянка написала другу СМС и получила за это 7 лет тюрьмы

Приговор по делу девушки уже вынесен: 7 лет лишения свободы за государственную измену. Но адвокат надеется отстоять интересы подзащитной, которой не повезло только в одном: о ее деле никто не знал.

Жительница России Оксана Севастиди в 2008 году написала СМС своему приятелю в Абхазию. В сообщении говорилось о том, что из Краснодарского края в Абхазию выдвинулись колонны военной техники, пишет «МК».

Эта информация и признана судом разглашением гостайны, а потому и наказание – соответствующее. Издание напоминает, что подобный случай произошел с домохозяйкой из Вязьмы Светланой Давыдовой, которая предупредила украинское посольство о том, что из соседней воинской части к ним направились российские солдаты. Но тот случай получил мощный общественный резонанс и женщину избавили от уголовной ответственности. А вот Оксане с этим не повезло: следствие скрыло всю информацию.

Адвокат Оксаны Иван Павлов сообщает, что приговор его подзащитной вынесли еще весной и срок апелляции прошел, поэтому к нему и обратилось общество «Мемориал». Надежда на подачу апелляции еще есть, считает адвокат. Осужденная не сразу получила на руки судебный вердикт, и ей никто не объяснил, что судебное решение можно обжаловать.