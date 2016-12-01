Троих московских полицейских задержали за похищение человека

Трое сотрудников столичной полиции, в том числе глава одного из отделов, были задержаны по подозрению в похищении. В отношении их руководителей была назначена проверка.

Как было установлено сотрудниками подразделением собственной безопасности, полицейские вступили в сговор с преступной группой и за вознаграждение согласились установить и задержать потерпевшего, используя свое служебное положение. Задержанный впоследствии был передан членам преступной группы.

В совершении преступления были заподозрены начальник одного из отделов полиции Южного округа столицы и двое оперуполномоченных. Сообщается, что они будут уволены из правоохранительных органов.

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