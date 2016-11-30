Подозреваемый в хищениях чиновник Минкультуры увольняется

Заявление об увольнении по собственному желанию подал находящийся под следствием руководитель департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры России Борис Мазо.

Об этом сообщил его адвокат, передавший заявление по месту работы. Мазо подозревается в хищении государственных средств, совершенного (по вресии следствия) в числе соучастников. В том числе заместителя министра культуры Григория Пирумова, директора по строительству, реконструкции и реставрации ведомства Бориса Цагараева, а также руководителей и представителей нескольких предприятий и организаций, как «Балтстрой» и «Стройкомплект». Дело было заведено в мае, но пока ни Пирумов, ни другие фигуранты не осуждены и не лишились постов.

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