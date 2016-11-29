Все виновные в этом инциденте уже найдены, так как произошел он около года назад, 30 декабря 2015-го. Потерпевший окончательно пришел в себя и решил поделиться тем видео, где его «наказывают» шампанским.

Был избит предприниматель Валерий Ровенский. Бутылка шампанского была у вымогателей как прикрытие, ведь на носу был Новый год, - ну кто заподозрит в нехорошем тех, кто в канун такого праздника пришел в гости?

Оказывается и вправду – дорог не подарок, а то, как его приподносят. Вымогатели стали избивать Валерия бутылкой с новогодним напитком, передает телеканал «360» .

На записи с камер видеонаблюдения видно, как жертву избивают не только бутылкой, но и кулаками.

Разборка произошла из-за доли в сделке, которую Валерий, по мнению вымогателей, должен был им отдать – 600 тысяч рублей.

Оба участника избиения приговорены судом к тюремному сроку, однако, приговор в действие не вступил, так как был обжалован: обвиняемые свою вину не признали. Теперь защита просит суд для этих бандитов смягчить наказание.