Они предсказывали клиентам их будущее, но не предвидели своего ареста: точно мошенники. Сразу тринадцать членов преступной группы получили сроки за обман граждан, сообщает 29 ноября сайт Генпрокуратуры РФ.

На скамью подсудимых попали 13 человек со всех уголков России, которые действовали в Москве под видом парапсихологов. Среди осужденных есть даже две гражданки Украины.

Сообщается, что возглавляла служителей оккультных наук Надежда Мазуркина. Все обвиняемые свою вину признали и покаялись, но суд им все равно назначил наказание по «заслугам». Самый большой срок – 2 года колонии общего режима. Четверых «пророков» суд решил наказать условно на три года.

Следствие установило, что «парапсихологи» проводили всевозможные сеансы для того, чтобы решить проблемы граждан, - в основном пожилых, выманивая у них деньги. В итоге они выманили у девяти клиентов порядка миллиона рублей.