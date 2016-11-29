В Подольске юноша украл 24 iPhone 7, чтобы открыть свой бизнес

На первый взгляд схема может показаться странной: похитить телефоны, чтобы открыть обувной магазин. Но именно такой план был у 20-летнего Александра Д., которого 29 ноября задержала полиция Подмосковья.

В действительности план у Александра был прост: продать дорогие телефоны и на эти деньги открыть свой бутик с обувью, передает «Лайф».

Паренек все продумал и грабить магазин не стал: слишком рискованно. Поэтому он ограбил курьера магазина, просто сорвав с того рюкзак, где были вожделенные смартфоны в количестве 24 штук.

Пареньку помогали несколько человек. Компания заказала смартфоны IPhone 7, и когда курьер их принес, ему прыснули в лицо перцовым баллончиком и сорвали рюкзак. Одного из бандитов удалось вычислить и задержать. Общая сумма похищенного - 1 миллион 380 тысяч рублей. Организатору разбоя (его полиция и задержала) грозит мораторий на предпринимательство до 15 лет и уголовное наказание.