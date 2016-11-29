Вор украл красной икры на почти 40 млн рублей

Красной икры на сумму в 39,6 млн рублей унёс удачливый вор со склада в Москве, в районе Перово. Сделал он это через выпиленное в стене помещения отверстие. Как процесс не заметили – разбирается следствие.

Сообщение о краже поступило в полицию вчера днём, после того как сотрудники склада обнаружили пропавшие пластиковые пакеты с солёной икрой лосося и кеты. Как похититель собирается их реализовать – тоже интересный вопрос.

Тем не менее, на данный момент это самая крупная кража икры: в начале месяца с территории одного из московских предприятий её унесли 13 тонн на 23 млн рублей, пробив бетонный забор и пропилив стенки контейнеров.

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