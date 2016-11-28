Главному могильщику Севастополя грозит 9 лет тюрьмы

Житель Севастополя Геннадий Басов, гендиректор предприятия по оказанию похоронных услуг населению, отправится в тюрьму на 9 лет за взяточничество. Сам Басов с приговором не согласен и вины не признает.

Приговор суда суров: девять лет в колонии строгого режима, передает «АН-Крым».

Бывший глава похоронной службы уже просидел под следствием целый год и суд ему это зачел, так что сидеть придется 8 лет. Но Басова такая перспектива не устраивает и он намерен обжаловать судебное решение. Тем более, что по этому решению ему еще надлежит выплатить штраф в пять миллионов рублей.

По версии суда, Геннадий Басов принял 400 тысяч рублей от бизнесмена за помощь в кладбищенском бизнесе на крупнейшем в городе кладбище.

И это не единственный из доказанных следствием эпизодов взятки: 200 тысяч рублей Басов взял еще у одного предпринимателя за те же самые «услуги» в крышевании бизнеса.