В машине у петербурженки обнаружили труп

Бдительные жители Санкт-Петербурга помогли полиции задержать женщину, пытавшуюся замести следы преступления. Они заметили, что она пытается погрузить в автомобиль раненого мужчину и сообщили об этом в органы правопорядка.

Автомобиль, подходящий по описанию, был задержан сотрудниками дорожной инспекции. За рулем оказалась 52-летняя женщина, а на заднем сидении - мужчина, не подававший признаков жизни. Как утверждала подозреваемая, она везла его в больницу, однако пострадавший был мертв.

По версии следствия, женщина зарезала своего 51-летнего знакомого из ревности, а затем попыталась вывезти его тело, чтобы его спрятать. В настоящий момент подозреваемая задержана, в отношении нее возбуждено уголовное дело.

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