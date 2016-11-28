В Подмосковье бывшего следователя отправили в колонию на 7 лет за мошенничество

Городской суд Чехова (Московская область) 28 ноября огласил приговор по делу Андрея Сурайкина, который прежде возглавлял следственный отдел города. В колонию экс-следователь отправился за мошенничество.

Следствие установило, что 28 августа минувшего года Сурайкин, используя свое служебное положение, получил от защитника обвиняемого взятку в три миллиона рублей якобы за то, что смягчит тому наказание и обвиняемый избежит тюрьмы. В действительности тюрьма фигуранту дела не грозила.

Согласно приговору, Сурайкин отправится в колонию общего режима на семь лет и выплатит штраф в 600 тыс. рублей в пользу государства.