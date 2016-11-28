Юноша из Санкт-Петербурга выловил и унес осетров из бассейна в ресторане

Необычный рыбак-браконьер пойман в Курортном районе культурной столицы нашей родины. 19-летний паренек придумал оригинальный способ обогащения: он устроил рыбалку на осетров в аквариуме ресторана.

С помощью нехитрой удочки парень без особого труда выловил из ресторанного аквариума шесть рыбин ценной осетровой породы и присвоил их, передает «Лайф».

Общая стоимость похищенного – порядка 33 тысяч рублей. Полиция задержала горе-рыбака лишь через несколько дней: рыбалку он устроил в минувшую среду, а полиция его вычислила 28 ноября.

Перед законом парень будет отвечать по статье за кражу. Сообщается, что рыбак находится под подпиской о невыезде.