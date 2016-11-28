11-летнюю девочку в Калуге отец заставлял колоть себе руки за ошибки в школьной тетради

В Калуге одиннадцатилетняя девочка систематически подвергалась издевательствам собственного отца, неоднократно избивавшего ее, оправдывая издевательства “воспитательными” целями.

На кровоподтеки на теле девочки обратили внимание ее учителя, которые и обратились в органы правопорядка. В ходе следствия было установлено, что отец систематически избивал несовершеннолетнюю дочь, а также заставлял ее колоть себе руки иголкой за ошибки в школьной тетради со словами “пиши правильно”.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье “истязание несовершеннолетнего лица”, предусматривающей тюремное заключение скроком до семи лет.

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