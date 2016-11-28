СК завёл дело по военным преступлениям украинских офицеров

Уголовные дела завёл Следственный комитет РФ против ряда командиров Вооружённых сил Украины, причастных к обстрелам жилых кварталов городов Донбасса, а также гибели мирных жителей в этом году.

В частности, в преступлениях подозреваются такие командиры бригад ВСУ, как С. Панченко, А. Грузевич, М. Драпатый, С. Шаптала и С. Перец. Военнослужащие бригады Д. Делятицкого обстреляли линии электропередачи, что стало причиной гибели двух детей. С сентября артобстрелам подверглись и другие объекты гражданской инфраструктры, погибли ещё двое жителей, а 20 ранено. СК РФ возбудил уголовные дела по этим и другим фактам военных преступлений (ч.1 ст. 356 УК РФ).

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