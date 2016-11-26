В Петербурге женщину сбросили с девятого этажа

Жительница Санкт-Петербурга получила тяжелейшие травмы при падении с девятого этажа. По сообщению очевидцев, женщину мог вытолкнуть в окно ее пьяный супруг или его приятель.

Одна из жительниц Петербурга, ставшая невольным свидетелем случившегося, сообщила, что сразу после падения на улицу вышел пьяный мужчина, который попытался взять пострадавшую на руки. По словам другой свидетельницы, незадолго до произошедшего она слышала крики о помощи.

В настоящий момент известно, что женщина находится в больнице. Ее состояние врачи оценивают как крайне тяжелое. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали мужа пострадавшей и его друга, которые в тот момент распивали спиртные напитки. Известно, что помимо них в квартире также находился полуторагодовалый ребенок.

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