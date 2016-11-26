Несколько дней назад белгородцы, заглянувшие за покупками в местный магазин “Калинка”, не обнаружили продавца на рабочем месте. Ее окровавленное тело было вскоре найдено в подсобке.

Как было установлено специалистами, продавцу было нанесено не менее 15 ударов ножом - орудие убийства полицейские нашли неподалеку от магазина в мусорном баке. Однако поймать убийцу по горячим следам не удалось. Через два дня в одном из сел области проводилась антинаркотическая операция, в ходе которой были задержаны несколько человек. Выяснилось, что отпечатки пальцев одного из них, уроженца Украины, совпадают с отпечатками, найденными на месте преступления.

Подозреваемый сознался в совершении преступления. По его словам, в момент убийства он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

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