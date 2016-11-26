Под Москвой задержан парень, который хотел убить девушку серной кислотой

Нападение на 17-летнюю девушку произошло утром 25 ноября. Молодой человек в Мытищах на улице Сукромка плеснул в лицо девушки серной кислотой, пожелав ей при этом скорой смерти. Парня задержали в Электрогорске.

Предполагаемому преступнику 20 лет, он живет в подмосковном Электрогорске, где и был задержан полицией. Следствие имеет основания считать, что именно этот парень пытался убить девушку серной кислотой. Возбуждено уголовное дело. Сейчас задержанному избирается мера пресечения.

Пострадавшая получила химические ожоги лица и рук.