В Москве поймали хулигана, который стрелял по автобусу

Мужчина стрелял по пассажирскому автобусу из пневматического оружия, но это его, конечно, не оправдывает. Инцидент произошел возле дома № 5 по улице Старокачаловская. Неизвестный стрелял по окнам автобуса.

Известно, что хулиган оперативно задержан полицейскими, его имя не сообщается. О пострадавших в ходе стрельбы сообщений также нет.

В ноябре текущего года на юго-западе Москвы парень открыл стрелябу из «пневматики» по группе подростков. Стрелок скрылся, но был позже установлен и задержан полицейскими. Нескольким раненым оказали помощь на месте.

В октябре группа неизвестных обстреляла в столице из пневматического оружия окна студии «ТриТэ» режиссера Никиты Михалкова.