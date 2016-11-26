Московский убийца и грабитель получил 16 лет тюрьмы

Он убил пенсионерку, нанеся ей 32 удара ножом, а потом вынес из квартиры все драгоценности и деньги. 32-летний Шамиль Бедретдинов 26 ноября признан судом Москвы виновным в этом преступлении.

Следствие собрало обширную доказательную базу, что помогло пролностью изобличить преступника, передает «Росбалт».

Преступление Бедретдинов совершил вечером 16 сентября прошлого года. Мужчина пришел в квартиру на Кутузовском проспекте Москвы и нанес хозяйке жилища 1937 года рождения 32 удара ножом. Пожилая женщина скончалась на месте, а Бедретдинов собрал все драгоценности пенсионерки и деньги (90 тыс. рублей) и ушел.

Наказание – 16 лет лишения свободы - Бедретдинов будет отбывать в колонии строгого режима.