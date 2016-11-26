Во Франции задержана банда террористов

Задержанные боевики получали инструкции от группировки ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) и готовили серию терактов на территории страны, сообщает 26 ноября Прокуратура Парижа.

Всего задержано пять боевиков. Следствие выяснило, что террористы планировали совершить под Парижем ряд атак, передает «Росбалт».

Нападения готовились провести на следующей неделе. Судя по картам местности, найденным у задержанных, целями террористов были отделения полиции, парижский штаб службы внутренней разведки и парк «Диснейленд».

Из пяти задержанных четверо – граждане Франции и только один - гражданин Марокко, который жил в Марселе.

Установлено, что задержанных инструктировал командир ИГ в сирийско-иракском регионе. При обыске у них изъят арсенал огнестрельного оружия, а также подробные инструкции, где и как это оружие можно приобрести.