Генерал ФСО Лопырев арестован на два месяца

Генерал Федеральной Службы Охраны Геннадий Лопырев арестован на два месяца. Таким образом, Московский Гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия. Генерал подозревается в получении взяток.

Руководитель филиала ФСО на Кавказе Геннадий Лопырев был задержан после того как в его подразделении была проведена внутренняя проверка, по итогам которой вскрылись злоупотребления генерала. Следствие считает, что Лопырев получал взятки в особо крупном размере от различных предпринимателей за то, что обещал им всяческую защиту и содействие в получении государственных контрактов.

Лопыреву грозит до 15 лет тюрьмы и крупный штраф. Своей вины генерал не признает. Арест генерала его адвокаты считают мерой излишней будут обжаловать решение суда.

ФСО - Федеральная служба охраны. Ведомство занимается охраной первых лиц государства.