Осужденный за изнасилование боец Александр Емельяненко вышел из колонии

Многократный чемпион России, Европы и мира по боевому самбо и обладатель других спортивных регалий Александр Емельяненко, осужденный в мае прошлого года на 4,5 года за изнасилование домработницы, вышел из колонии.

Воронежский областной суд заменил бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко неотбытую часть срока на два года исправительных работ и ежемесячное удержание 10 процентов зарплаты в доход государства. Уголовно-исполнительная инспекция будет следить, чтобы осужденный трудился без нареканий.

Еще месяц назад Борисоглебский суд Воронежской области заменил Емельяненко остаток срока на исправительные работы, но прокуратура обжаловала это решение, поскольку «трудовая повинность» бойца составляла больше двух лет - два года и 23 дня.



