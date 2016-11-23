В Новосибирске осудили серийного маньяка, работавшего таксистом

В Новосибирске к пожизненному тюремному заключению в колонии общего режима был приговорен 40-летний местный житель. На счету мужчины, занимавшегося частным извозом, было четыре убийства.

Как было установлено следствием, жертвами маньяка становились его пассажирки. Таксист увозил женщин в лес, где вступал с ними в половую связь, а затем избивал до смерти. Чтобы скрыть следы преступления, тела он сжигал или закапывал.

Последней жертвой маньяка стала 28-летняя женщина. Следователям удалось установить, что незадолго до своей гибели она звонила в службу такси. Подозрение сразу пало на водителя, который указал, что довез свою пассажирку до места назначения.

Таксист сознался в совершении четырех убийств и указал места захоронений, однако на суде отказался от своих показаний. Тем не менее суд приговорил его к пожизненному сроку заключения.

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