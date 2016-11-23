Берег – правый, переправа — левая

Тутаевца будут судить за перевоз пассажиров через Волгу на моторной лодке.



Ярославским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовное дело в отношении жителя Тутаева. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).



Мужчина на своей моторной лодке «МКМ» перевозил в Тутаеве, разделенном на две части Волгой, пассажиров с одного берега на другой. За переправу брал с пассажиров деньги. Но в вину мужчине ставится то, что он действовал без соответствующей лицензии на осуществление деятельности по перевозке внутренним водным транспортом пассажиров (кто бы ему ее дал!), а также то, что иногда количество человек на борту судна превышало норму пассажировместимости (пяти пассажиров и один судоводитель при установленной норме пассажировместимости четыре человека согласно судовому билету). Кроме того лодочник не обеспечивал пассажиров индивидуальными спасательными средствами (спасательными жилетами) и не проводил необходимый инструктаж пассажиров по правилам поведения на судне. В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу окончено, уголовное дело направлено Ярославскому транспортному прокурору для утверждения обвинительного заключения. Мужчине грозит штраф до трехсот тысяч рублей.



Стоит добавить, что отправленный под суд лодочник , — один из десятков таких же нелегальных перевозчиков, которые с весны до осени соединяют Тутаевские берега. Их услуги весьма востребованы, поскольку официальный паром то ходит, то не ходит. А когда ходит, ждать его приходится долго. Поймали одного, а работают несколько десятков, чутко реагируя на потребности людей. Одно время местные власти пытались поставить деятельность перевозчиков в правовые рамки — по настоянию городских властей лодочники зарегистрировали себя в качестве индивидуальных предпринимателей и платили вмененный налог. Но в нынешнем году и это оказалось невозможным. Изменилось федеральное законодательство, которое требует получение лицензий на осуществление перевозки пассажиров. Только на оформление документов может уйти до восьми месяцев по времени, а то и больше. Плюс необходимо приобрести и установить на каждую лодку кассовый аппарат, спасательное снаряжение, проводить с пассажирами инструктаж о правилах перевозок по воде. А кроме того, все частные моторки, на которых перевозят горожан через Волгу, оказались несоответствующими требованиям, предъявляемым к пассажирским перевозкам.



В очередной раз подтвердилась известная российская истина – принимать законы и ловить нарушителей легче и приятней, чем решать проблему.

по сообщению портала "ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО" 17.11.16