Находящийся в розыске российский банкир попался на украинской таможне

Бывший гендиректор российской кредитной организации «Траст» Илья Юров предъявил поддельные документы в киевском аэропорту, но пограничников это не обмануло. Юров разыскивался Интерполом по запросу РФ.

Бывший банкир прилетел в украинскую столицу из Лондона, где его паспорт гражданина Кипра сомнений ни у кого не вызывал, передают «Вести.ru».

Юров был уверен, что и в киевском «Борисполе» все пройдет гладко. Не прошло. На паспортном контроле банкира опознали и передали в руки стражей порядка. В настоящее время Юров находится в СИЗО города Белая Церковь и ждет процедуры экстрадиции в Россию. Сообщается, что ждать этой процедуры можно до полугода.

Юров, бывший глава совета директоров ОАО "Национальный банк "Траст", был объявлен в международный розыск в 2015 году. Банкир подозревается в крупных махинациях и хищениях денежных средств в особо крупном размере.