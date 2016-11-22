Московские школьницы избили одноклассницу из ревности

Несовершеннолетние девочки могут быть очень жестоки. В этом убедились следователи Москвы, которые расследуют драку подростков на автопарковке у торгового центра. Преступление произошло 3 ноября этого года.

Школьница пострадала из-за того, что выражала знаки внимания бывшему парню своей одноклассницы. А эта одноклассница повела себя как собака на сене и сочла поведение подруги оскорбительным («Хоть парень и бывший, но мой!»), передает «Росбалт».

«Оскорбленная» школьница пригласила трех подруг, чтобы уж наверняка разделаться с «нахалкой». В драке «трое на одного» жертва, конечно, проиграла, и этому есть свидетельство- видео, которое сняла на телефон четвертая подружка мстительной компании.

В итоге девочкам предстоит ответить перед законом не только за избиение школьницы, но и за нарушение неприкосновенности частной жизни: ролик с избиением попал в соцсеть.

Следствие также рассмотрит, насколько могли помочь решению конфликта педагоги, которые были свидетелями скандала между их подопечными, но не вникли в суть подростковых «разборок».